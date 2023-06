Elezioni regionali "in deciso ribasso", alle 19 nel Molise vota solo il 23,77%

MOLISE. Se il dato di Termoli è basso (26,42%), lo è ancora di più quello aggregato del Molise, alla rilevazione delle 19. L'affluenza alle urne per le elezioni regionali è stata del 23,77% sulle 393 sezioni considerate. Alle 12 era stata del 9,72%.

Rispetto a 5 anni fa, tenendo sempre in debita considerazione che si votava solo la domenica, il 22 aprile, e non in due giorni come nella circostanza, la partecipazione ai seggi era stata del 38,98% degli aventi diritto.

A Campobasso ha votato il 30,89%, mentre a Isernia il 26,92%.

Il comune con minor affluenza alle 19 è Castelbottaccio, appena il 7,31%, quello con più elettori è diventato Pozzilli, col 35,59%.