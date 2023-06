Viale Marinai d'Italia e dintorni al buio per la terza sera di fila

TERMOLI. Enel Sole ancora una volta a luce spenta. Non è un gioco di parole, ma quello che avviene troppo spesso coi lampioni della pubblica illuminazione a Termoli. Evidentemente, poco funziona il sistema di auto-segnalazione che dovrebbe far provvedere a ripristinare il servizio.

Viale Marinai d'Italia, che da via Corsica collega al porto, al buio per la terza sera di fila e stiamo parlando di tratti molto trafficati, specie d'estate. Parte di via Corsica stesso copione e anche la salita di Rio Vivo. Disagi e disservizi che devono cessare, si faccia in fretta. Solo poche settimane fa c'era stato il problema inverso, coi lampioni accesi anche di giorno dopo l'ingresso dell'ora legale.