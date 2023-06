Seggi riaperti per le ultime otto ore: in Molise si vota fino alle 15

TERMOLI. Seggi riaperti dalle 7 di questa mattina, per il secondo giorno di fila, in tutto il Molise, nelle 393 sezioni allestite da sabato pomeriggio per le elezioni regionali.

Com'è noto, ieri domenica 25 giugno, l'affluenza è stata piuttosto bassa, attestatasi circa quasi 20 punti in meno sul territorio regionale. A Termoli aveva votato dalle 7 alle 23 il 37,56%, mentre in Molise il 33,99%.

Resta la possibilità di recarsi alle urne fino alle 15, per scegliere tra i tre candidati presidenti: Emilio Izzo, Roberto Gravina e Francesco Roberti (in ordine di presentazione sulla scheda) e tra le 14 liste, senza possibilità del voto disgiunto.