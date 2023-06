Turismo sostenibile, nasce la collaborazione tra UniMol e Yucatan

CAMPOBASSO. L’Università degli Studi del Molise e l’Università Autonoma dello Yucatán (Uady, México) insieme per valorizzare e sostenere l’importante, stretto e reciproco rapporto tra patrimonio culturale e turismo, soprattutto in chiave di sviluppo sostenibile e di cooperazione internazionale.

Ed è proprio lo sviluppo turistico sostenibile, responsabile e internazionale il focus centrale che ha portato alla firma del protocollo d’intesa dove UniMol è protagonista anche come istituzione affiliata all’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto), avendo ottenuto, per i suoi corsi di turismo e primi in Italia, la certificazione Tedqual, Tourism Education Quality.

Il Protocollo, infatti, riguarda l’istituzione di una “Cattedra Messico di turismo sostenibile e patrimonio culturale” ed è finalizato a favorire la collaborazione scientifico-didattica tra i due Atenei, in particolare tra i corsi di turismo UniMol e le Facoltà di Architettura e di Scienze antropologiche Uady La Cattedra contribuirà sicuramente a rafforzare l’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e amplierà le opportunità per gli studenti di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile nel campo degli studi turistici.

La firma “digitale” del Protocollo in collegamento telematico tra UniMol e l’Università Autonoma dello Yucatán con i Rettori, prof. Luca Brunese e prof. M. en C. Carlos Alberto Estrada Pinto. Testimone d’onore durante la sottoscrizione: S.E. Carlos García de Alba, Ambasciatore del Messico in Italia.

Responsabili scientifici il prof. Andreas Aluja Schunemann, Coordinatore generale per la cooperazione e l’internazionalizzazione dell’Università Autonoma dello Yucatán (México), e il prof. Luciano De Bonis, Presidente del Consiglio di corso di studi aggregato in Scienze turistiche e Beni culturali e Coordinatore del Master di II livello in Progettazione e promozione del paesaggio culturale.