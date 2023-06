Vertenza cooperativa Css, Murazzo: «Pagati gli stipendi ai lavoratori»

TERMOLI. «Si è giunti alla soluzione della vertenza e stato di agitazione nei confronti della Cooperativa Css per il mancato pagamento delle retribuzioni di aprile e maggio 2023 alle maestranze che svolgono l’Assistenza Domiciliare Infermieristica». Così Murazzo della Fisacat Cisl.

«Dopo la dichiarazione dello stato di agitazione, da parte della Fisascat Cisl, il prefetto ha convocato le parti per il giorno 9 giugno 2023, invitando a partecipare anche la committente Asrem- continua Murazzo- Al suddetto incontro emersero criticità e contrasti tra la Css e l’Asrem. L’incontro si concluse con l’impegno, da parte della Css, del pagamento delle retribuzioni entro e non oltre il giorno 24 giugno 2023, che determinò la sospensione dello stato di agitazione.

Questa mattina i lavoratori ci comunicano che hanno ricevuto il pagamento delle mensilità di aprile e maggio 2023.

Un plauso va alle lavoratrici e ai lavoratori per la grande coesione e unità di intendi che hanno dimostrato nella fase vertenziale, donne e uomini che nonostante tutto hanno sempre continuato a lavorare con abnegazione e spirito di sacrificio.

Come Fisascat Cisl Abruzzo Molise esprimiamo grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, volto al rispetto dei diritti dei lavoratori, ringraziando gli stessi per la fiducia accordata alla Cisl e all’Rsa della Fisascat Andrea De Simone».