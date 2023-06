Affluenza in recupero a Termoli, in diversi seggi "si viaggia" sul 50%

TERMOLI. Forse non si toccheranno le percentuali dell'altra volta, quando votò il 58,04%, pari a 16.643 elettori, ma il lunedì delle regionali ha visto in diversi seggi un'affluenza più dinamica rispetto ai classici lunedì, quando i ritardatari non permettevano comunque di recuperare percentuali significative di partecipazione alle competizioni elettorali.

Dati parziali ufficiali non ve ne sono e occorrerà attendere le 15 per avere quello finale, ma ci sono seggi dove si è andati già oltre il 50% e manca ancora qualche ora. Una propensione che sin dal mattino ha visto un flusso costante, anche se, come ieri, senza senza picchi particolari.