"L'impegno non finisce oggi", Emilio Izzo in prima linea con gli Oss Molise

CAMPOBASSO. «L'impegno non finisce con il 26 giugno, la lotta per i diritti civili non conosce elezioni, chi aspetta risposte e lavoro non vive di tornate elettorali! Almeno per chi scrive». Così Emilio Izzo, candidato alla presidenza della Regione.

«Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, da quei lavoratori tanto sfruttati durante il Covid, tanto traditi appena dopo, agli Operatori Socio Sanitari buoni per ogni stagione eccetto per il dignitoso lavoro.

Venerdì 30 giugno alle ore 11, incontro con la dirigenza Asrem per conoscere gli sviluppi della questione riguardante gli Oss Molise presso la sede della direzione sanitaria regionale a Campobasso».