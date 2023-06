Dalla Uil Molise: «Buon lavoro agli eletti, che si torni al confronto»

CAMPOBASSO. «Congratulazioni al neo presidente Roberti e auguri di buon lavoro ai consiglieri regionali neo eletti per la loro chiara vittoria, da parte mia e di tutta la Uil Molise».

Si esprime così la segretaria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo.

«Si apre oggi una nuova stagione, sicuramente complicata e senza margine di errore, che auspichiamo sia caratterizzata dall’ascolto e dal confronto con le parti sociali. I problemi e i bisogni sono sempre gli stessi e il primo messaggio che mandiamo al Presidente Roberti e all’intero Consiglio regionale è: Mettere in sicurezza il Molise! Ascoltando le sue prime dichiarazioni siamo fiduciosi sulla creazione di un percorso di condivisione delle principali tematiche basato su un confronto onesto e rispettoso dei ruoli, che parte, oltre che dal suo impegno, anche dalla sua esperienza di amministratore.

Le priorità per noi restano immutate: sanità, coesione ed equità sociale, abbattimento delle diseguaglianze economiche e territoriali, lavoro di qualità, formazione, infrastrutture. Le risorse ci sono e sono rilevanti se intercettate e spese in progetti utili per il vero sviluppo di questa terra: dal Pnrr ai Fondi europei, unitamente alle risorse regionali. Come Uil Molise siamo e resteremo sempre al nostro posto, con la stessa voglia di partecipare e collaborare alla crescita del Molise dando voce a lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani e alle categorie più deboli».