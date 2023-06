Pesca e acquacoltura: i risultati del progetto Argos

TERMOLI. Si svolgerà a Termoli un seminario nell’ambito del progetto Argos (co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2014/2020), organizzato dalla Regione Molise, in collaborazione con il Comune di Termoli con l’obiettivo di presentare e disseminare i risultati relative alle attività di progetto.

Sarà presentato lo studio per la tutela delle risorse marine ed attività di pesca e acquacoltura della Regione Molise, inoltre verranno presentati i dati sulle attività di pesca lungo la costa della Regione Molise ed in particolare sulla consistenza degli stock ittici e dello stato eco-biologico del mare. Durante il seminario sarà illustrato il progetto pilota “Trasferimento di conoscenze sulla riproduzione controllata e l’allevamento dell’ostrica piatta (Ostrea edulis) e del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la diversificazione produttiva della molluschicoltura mediante tecniche di acquacoltura integrata implementato dal Centro Ricerche Ecosistemi Marini e Pesca dell’Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale (Iszam).

L’incontro sarà moderato dal Dott. Massimo Pillarella, responsabile del Secondo Dipartimento “Valorizzazione ambiente e risorse naturali della Regione Molise, e sarà arricchito dagli interventi dei rappresentanti della Commissione europea – DG del Mare, del Ministero della agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste. Sono previsti interventi anche da parte delle istituzioni locali, della ricerca, degli istituti scolastici, nonché degli operatori della pesca e dell’acquacoltura.

L’evento è rivolto ad operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura, rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, della ricerca, di istituti scolastici alberghieri, associazioni di categoria, ristoratori, consumatori e della popolazione locale.

A seguire sarà organizzato uno show-cooking per la promozione e diffusione del prodotto Ostrica piatta (Ostrea edulis) ed offrire la possibilità al pubblico presente di essere informato sui suoi benefici nonché promuovere l’unione tra degustazione e divertimento, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale e dell’antispreco alimentare.

L’evento di presentazione de risultati dello “Studio per la tutela delle risorse marine ed attività di pesca e acquacultura della Regione Molise” e del progetto pilota “Trasferimento di conoscenze sulla riproduzione controllata e sull'allevamento di ostriche piatte (ostrea edulis) e ricci di mare (paracentrotus lividus) per la produzione e la diversificazione della molluschicoltura mediante tecniche di acquacoltura integrata” nell’ambito del progetto strategico Argos finanziato dal programma di cooperazione Interreg VA Italia – Croazia 2014-2020 si svolgerà giovedì 29 giugno 2023 alle ore 17.00 presso il circolo della Vela “M. Cariello” in via Rio Vivo a Termoli.