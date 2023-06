Schede contestati e verbali al vaglio nel Tribunale, si completa lo spoglio

CAMPOBASSO. Ci vorrà ancora qualche giorno per l’attribuzione ufficiale dei seggi, al di là delle indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Funzionari del tribunale di Campobasso al lavoro innanzitutto per chiudere lo scrutinio delle due sezioni rimaste incomplete e “incagliate” nel capoluogo (la 30 e la 49), ma poi entro il termine delle 3 del mattino, dovranno anche dirimere le 18 schede contestate e provvisoriamente non assegnate. Adempimenti formali i cui tempi sono dettati dalla legge. Non solo, c’era da “rinvenire” dei verbali mancanti, alcuni anche di Termoli, ma progressivamente gli inconvenienti sono stati risolti.

Nelle prossime ore ci sarà l’inserimento dei dati e quando tutto sarà pronto il dossier corposo sarà trasmesso alla Corte di Appello, che farà a sua volta conti e quozienti per attribuire seggi e individuare gli eletti. Nella mappatura che abbiamo reso noto oggi, sciolto anche l’arcano sul tredicesimo seggio del centrodestra, che dovrebbe essere appannaggio di Roberti Di Pardo (Noi Moderati), con Fratelli d’Italia ferma, si fa per dire, a 4 seggi. Ma occorrerà attendere l’ufficialità e la relativa proclamazione degli eletti.

