La sanità del futuro in Molise, «Ora chi ha vinto metta a frutto la filiera istituzionale»

TERMOLI. «Elezioni finite», attese le riflessioni del presidente del comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice, a bocce ferme, perché la sanità e la sorte dell'ospedale adriatico sono sicuramente in cima all'interesse della cittadinanza.

«Congratulazioni a chi è andato a votare e ai nuovi componenti il Consiglio regionale, eletti grazie ai voti di questi. Complimenti e grazie anche a tutti i candidati, non eletti, che hanno partecipato alla competizione elettorale, che resta l'essenza della democrazia. Ancor più le congratulazioni vanno a Francesco Roberti, neo Presidente, per la serena ed efficace campagna elettorale condotta e l'ottimo risultato raggiunto, mai prima di ora, con la sua coalizione di centrodestra. Ad elezioni terminate, non resta ora che augurare un buono ed efficace lavoro a chi governerà la nostra regione, con l'auspicio di trovare le giuste soluzioni, alle tante criticità, in primis la Sanità, che da tempo attanagliano la nostra regione e sempre proclamate negli incontri e dibattiti elettorali dei giorni scorsi, e non solo. Occasione questa favorevole con la trovata "filiera istituzionale", più volte richiamata e ritenuta utile da tutte le forze politiche oggi vittoriose nella campagna elettorale. Si auspica anche che la nuova componente di minoranza eletta in consiglio faccia una opposizione costruttiva e non solo ideologica di parte. Ciò potrà consentire di ottenere i risultati, attesi da molto, a vantaggio dell'intera comunità Molisana, oltre che a conservare l'autonomia regionale, da tutti auspicata. A tutti buon lavoro».