Percorre bendato il borgo antico in moto, l'esperimento dell'illusionista Andrea Geminiano

Andrea Geminiano: l'esperimento del giovane illusionista termolese

TERMOLI. Ha annunciato questo evento di illusionismo il nostro Harry Potter termolese, al secolo Andrea Geminiano.

Ieri pomeriggio, puntuale per le strade del borgo, ha percorso, partendo da via Giudicato Vecchio, il perimetro murale del borgo per giungere sul punto di partenza, ma percorso come? Proprio qui sta l’eccezionalità dell’esperimento, Andrea ha percorso il tragitto in sella a una motocicletta ma udite, udite, completamente bendato da una fascia nera.





Vi possiamo assicurare che non c’era nessun trucco, l’abbiamo constatato coi nostri occhi, non si vedeva nulla.

Andrea naturalmente a velocità ridotta scortato ai lati davanti e dietro da una pattuglia della Polizia Locale, senza nessuno che gli comunicasse la direzione da prendere, ha percorso in modo quasi perfetto tutto il percorso prestabilito senza nessuna sbavatura.

Esperimento perfettamente riuscito, ora potremo rivedere Andrea esibirsi nei suoi numeri da illusionista e mentalist il prossimo sabato 22 luglio a Difesa Grande nello spettacolo “Termolillusionismo”.

Galleria fotografica