"Amici Alberi", il comitato green accende i riflettori sul parco

TERMOLI. Dal comitato Più alberi, che debuttò mesi fa in via Pertini, si lancia l'iniziativa "Amici Alberi", evento divulgativo sugli alberi del parco.

Domenica 2 luglio alle 17 prenderà il via il tour guidato all’interno del parco comunale G. La Penna con 12 tappe, ognuna dedicata ad una pianta in particolare. A narrare gli alberi ci saranno i soci del comitato Più Alberi, alcuni tecnici esperti, semplici appassionati, studenti e bambini. Durante il percorso si svolgerà anche una speciale caccia al tesoro che culminerà con un gioco creativo collettivo. La partecipazione è libera e gratuita, l’esperienza è aperta a tutti, si raccomanda puntualità e attenzione per permettere a tutti di ascoltare i narratori che useranno per il racconto solo la loro voce senza amplificazione.

Il programma: ore 17 - appuntamento alla grande quercia all’entrata del parco venendo dall’ospedale vecchio (lato area cani)

ore 17:30 - inizio tour del parco con 12 tappe e caccia ai tesori dell’albero,

ore 19:10 - fine del tour con abbraccio alla roverella del parco,

ore 19:30 - conclusione della caccia al tesoro con un momento creativo collettivo,

ore 20 - spuntino al sacco e scambio di idee,

Il tour termina nel cuore del parco, per lo spuntino al sacco sosteremo di fianco al trenino.

«Sono invitati a prendere parte all’evento sindaco, assessori e consiglieri, prèsidi, insegnanti, educatori e tutte le associazioni ambientaliste, culturali e sportive della città. Più Alberi è un comitato cittadino termolese nato da pochi mesi, che ha come missione quella di proteggere il patrimonio arboreo esistente della città e di piantare quanti più alberi è possibile. L’evento “Amici Alberi” rientra tra le iniziative del Comitato volte alla divulgazione della cultura dell’albero e del verde, del rispetto dell’ambiente e della natura. Per seguire le attività del comitato online ci sono le pagine social Instagram (https://www.instagram.com/piualberi/) e Facebook (https://www.facebook.com/PiuAlberi), durante l’evento sarà possibile anche tesserarsi».