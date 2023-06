Storia infinita, il giudice "assume" Valente come comandante dei Vigili: il comune va in appello

TERMOLI. Emessa la sentenza di primo grado del giudice del lavoro del tribunale di Larino, che ha condannato il Comune di Termoli rispetto alla mancata assunzione del dottor Antonio Valente, in relazione al concorso per il comandante della Polizia locale datato niente meno che dicembre 2009, ossia quasi 14 anni fa. Dopo alcune sentenze amministrative, il dottor Valente nel gennaio 2022, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Spagnuolo e Valentina Crescia del Foro di Pescara, si è rivolto al giudice ordinario esponendo di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente della Polizia municipale, per il comandante, ed esserne risultato vincitore e di aver impugnato dinanzi al Tar Molise la revoca in autotutela della procedura, disposta dal Comune di Termoli.

Per il giudice Cucchiella, «Sussiste il diritto all'assunzione del ricorrente con decorrenza giuridica ed economica a far data dal primo dicembre 2014, con la qualifica di dirigente-comandante della Polizia municipale del Comune di Termoli. In merito alla domanda di risarcimento danni, a seguito della condotta inadempiente dell'amministrazione, si osserva che la parte ricorrente ha costituito in mora l'amministrazione a mezzo di formale e rituale offerta della prestazione lavorativa, da ultimo con nota del 25.10.2021. Pertanto, deve riconoscersi al ricorrente il danno emergente commisurato al pregiudizio economico subito a causa della ritardata assunzione, che può essere quantificato nella somma corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo dal primo dicembre 2014 sino all'assunzione in servizio, detratto quanto percepito dallo stesso nel medesimo periodo in virtù del contratto di agente di Polizia municipale. In assenza, invece, di prova circa concrete ed effettive proposte lavorative sfumate (a causa della vicenda complessiva, ndr) non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria riferita alla perdita di chances. Inoltre, è stata rigettata anche la domanda relativa al danno non patrimoniale, poiché formulata in maniera generica e certamente non riconoscibile in via presuntiva. Due terzi delle spese sono a carico dell'amministrazione comunale. Il concorso venne indetto addirittura nel 2007. L’amministrazione comunale, appena notificata la sentenza, ha formalizzato il ricorso in Appello.

Il quantum che dovrebbe sborsare ammonterebbe a 300mila euro, per quanto disposto dal giudice del lavoro di Larino.