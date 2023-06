Dal primo luglio parte la guardia medica turistica, in 24 hanno risposto all'Asrem

TERMOLI. Sono 24 i medici che hanno dato disponibilità per la guardia turistica estiva, 14 sulla costa e 10 per l’area montana del Matese.

Nello scorso mese di aprile la Regione ha individuato i Comuni a forte flusso turistico e ha autorizzato l’Asrem a istituire il servizio di Continuità Assistenziale presso le seguenti località:

- Campitello Matese con 1 postazione,

- Termoli con 1 postazione,

- Marina di Montenero – Costa Verde con 1 postazione,

- Campomarino con 1 postazione sul litorale,

- Campomarino con 1 postazione al centro paese.

Con provvedimento del direttore generale n. 214 del 08/06/2023 l’Asrem ha provveduto ad istituire il servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle seguenti località:

sul litorale, nei Comuni di Campomarino lido, Montenero di Bisaccia e Termoli dal 01/07/2023 (turni dalle ore 8 alle ore 20) al 31/08/2023, nonché un punto aggiuntivo di Continuità Assistenziale presso il Comune di Campomarino centro paese, secondo gli orari propri del servizio di continuità assistenziale; presso il comune di San Massimo – località Campitello Matese dal 01/07/2023 (dalle ore 9 alle ore 18) al 31/08/2023.

Gli utenti non residenti nella Regione Molise presenti per motivi turistici sono tenuti al pagamento, quale corrispettivo per le prestazioni fruite, di un ticket differenziato, pari ad € 20,00 per le visite ambulatoriali ed € 35,00 per le domiciliari; l’organizzazione e la gestione del Servizio, compreso il conferimento degli incarichi, sarà di competenza dei Direttori di Distretto.