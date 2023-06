«Non possiamo vivere con la paura di avere un malore e trovare Emodinamica chiusa»

TERMOLI. La chiusura di emodinamica fa tornare indietro gli orologi fino all’autunno scorso. Un vulnus che dal settembre 2021 si era trascinato per almeno 13 mesi, fino all’arrivo di nuovi medici, ma l’iniezione di personale ha smarrito nel corso del tempo, da dicembre a giugno, i propri effetti, a causa di scelte personali e pensionamenti. Si torna punto e a capo e se nel frattempo persino gli amministratori del territorio, come i sindaci Roberto Di Pardo e Francesco Roberti hanno dovuto ricorrere proprio all’Utic, entrambi ora sono chiamati dalla Regione a dare una sterzata rispetto a questo disservizio evidente che si materializza a stagione estiva piena.

La notizia che dieci giorni fa avevamo preannunciato, logica conseguenza dopo la chiusura dell’attività ambulatoriale avvenuta già a maggio, forse era passata sotto traccia nelle ultime batture della campagna elettorale, ma ora è esplosa assieme al malcontento popolare.

«Non deve chiudere, perché come si è salvato il sindaco, si devono salvare anche gli altri», «Ma perché noi cittadini dobbiamo vivere con questa spada di Damocle tutti i giorni con la paura di avere un malore e non avere la possibilità di salvarci? Perché questi politici non fanno nulla per tenere aperto gli indispensabili reparti che ci salvano la vita?» Alcuni dei commenti postati sulla nostra pagina social.

A rincarare la dose anche il gruppo “Salviamo l’ospedale San Timoteo”. «Oggi vorrei parlare dell'importanza cruciale del reparto di Emodinamica nelle situazioni di emergenza cardiovascolare. Questa unità specializzata gioca un ruolo vitale nel salvataggio di vite umane, offrendo cure immediate e interventi tempestivi per le persone che presentano urgenze cardiache – ha ribadito Andrea Montesanto, fondatore del gruppo - quando si verifica un evento cardiovascolare acuto, come un infarto miocardico o un'embolia polmonare, ogni minuto conta. In queste situazioni, il reparto di Emodinamica diventa una risorsa preziosa per la diagnosi e il trattamento immediato delle emergenze cardiache. È fondamentale sottolineare che il reparto di Emodinamica non si limita solo all'intervento durante le emergenze.

Questa unità dovrebbe essere attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo una pronta risposta a qualsiasi situazione di emergenza cardiovascolare che si presenti in qualsiasi momento. Considerando l'arrivo della stagione estiva, dove sulla costa si quadruplicano i residenti, mi auguro che faranno qualcosa tempestivamente».