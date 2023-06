Pd e VotaXTe: "Opacità nell'affidamento del Palaltrisport alla Delfina Volley"

TERMOLI. I gruppi consiliari Pd e VotaXTe sollevano seri dubbi e preoccupazioni riguardo alla decisione dell'amministrazione attuale di centro destra, di affidare la gestione del Palaltrisport alla Asd DelfinaVolleySchool Termoli, senza un processo trasparente.

«È inaccettabile che una struttura pubblica, pensata dalla precedente amministrazione di centrosinistra per la pratica degli sport minori (ginnastica ritmica, artistica, scherma ecc) e destinata al benessere e alla fruizione della collettività, venga affidata ad una società sportiva sulla base di una semplice richiesta considerata "meritevole", senza avviare alcuna manifestazione d'interesse o avviso pubblico, che consenta a diverse società sportive interessate di partecipare alla selezione.

Va sottolineato, inoltre, che la struttura a distanza di quattro anni all'insediamento dell'attuale maggioranza, non è stata ancora ultimata in quanto le somme destinate alle opere che dovevano essere eseguite a scomputo dalle ditte, sono state dirottate per effettuare altri interventi.

La mancanza di trasparenza nel processo decisionale è ancora più evidente se si considera che la società che ha richiesto la gestione è gestita dalla nuora di un assessore, casualmente assente nel giorno in cui la Giunta comunale deliberava l'affidamento.

Questa coincidenza solleva legittimi dubbi sull'imparzialità e sulla presenza di possibili conflitti di interesse nella decisione assunta.

Va sottolineato, inoltre, che il Palaltrisport era stato originariamente concepito per ospitare diverse discipline sportive, offrendo opportunità di pratica a un ampio spettro di atleti e cittadini. L'assegnazione esclusiva alla pallavolo priva la comunità di altre possibilità di utilizzo e va contro gli intenti iniziali della struttura. Ci impegneremo dunque a vigilare attentamente su questa vicenda e a rappresentare gli interessi di tutte le società sportive interessate all'affidamento del Palaltrisport. Dobbiamo assicurare che i beni pubblici siano gestiti in modo responsabile, in linea con i principi di legalità, trasparenza e interesse generale».