Gli auguri della Confesercenti Molise al neo governatore Roberti

CAMPOBASSO. «Giungano al nuovo Presidente della Regione Molise Dott. Francesco Roberti, le mie congratulazioni unite a quelle di tutta la mia organizzazione, da tutto lo staff, e da tutti gli associati Asec Confesercenti per l’importante risultato raggiunto». Così la Confesercenti del Molise dopo l'elezione di Roberti come presidente della Regione.

«Al nuovo Presidente, e alla sua futura Giunta, e al nuovo Consiglio Regionale un proficuo lavoro per la ricostruzione del tessuto socio economico molisano- continuano- Abbiamo avuto modo di confrontarci con Lei Presidente durante la campagna elettorale e di apprezzare la fiducia che pone nel rapporto con i corpi intermedi. Ci auguriamo che da subito la nuova amministrazione dia vita ad un tavolo permanente di confronto con tutte le associazioni di categoria riconosciute, in modo da affrontare in maniera sistematica le principali problematiche che in questo momento stanno riscontrando le nostre aziende.

Noi Confesercenti saremo come sempre, disponibili al dialogo ed a fornire strumenti e valutazioni che vadano nell’interesse dello sviluppo della nostra ragione, e per chi ogni giorno opera nella nostra piccola splendida realtà.

Siamo certi che tutti insieme riusciremo ad intraprendere la strada per la rinascita del nostro Molise,

Buon lavoro Presidente»,