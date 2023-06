Anna Frate (Movimento consumatori): «Problema sanità ha aspetti preoccupanti»

URURI. «Vorrei riprendere il tema della sanità, partendo e ribadendo che il diritto alla salute è un diritto sacrosanto sancita dalla Costituzione e pertanto tale diritto deve essere esercitato, rispettato e fatto rispettare». Così la dottoressa Anna Frate dello Sportello Movimento Consumatori Termoli-Ururi.

«Le voci sulla possibile sospensione del servizio di Emodinamica, presso il San Timoteo di Termoli, a decorrere dal prossimo tre luglio fino a data da destinarsi per carenza di personale- continua la Frate- è un fatto gravissimo e serio che riporta all’attenzione dei cittadini-contribuenti, il problema della sanità in Molise ed in particolare in basso Molise.

Mi auguro che questo venga scongiurato e vengano posti in essere tutti gli interventi per porre rimedio alla paventata situazione, affinché l’unico presidio del basso Molise possa avere operativo Emodinamica (reparto salvavita) soprattutto nel periodo estivo dove le presenze sulla costa aumentano.

Se si aggiungono le paventate ipotesi di nuove postazioni 118 con ambulanze demedicalizzate, il problema assume aspetti ancora più preoccupanti.

Ma il problema più serio è quello legato al ex Vietri di Larino.

Una immensa struttura, sicuramente sismicamente perfetta, che potrebbe alleggerire l’affanno del San Timoteo, con scelte oculate e coraggiose.

Ma su questo tornerò a breve ad esternare alcune considerazioni».