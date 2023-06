Emodinamica al palo, Roberti: «Ora chi ha fallito deve farsi da parte»

TERMOLI. La notizia sulla chiusura del reparto di Emodinamica all'ospedale San Timoteo, che aleggiava già da una decina di giorni, ha sicuramente rappresentato la prima tegola caduta post voto e il sindaco-presidente eletto (ma non ancora proclamato, come ha precisato lui stesso) Francesco Roberti non la manda a dire. Interpellato in merito, ha subito messo in chiaro che ci sarà un turnover sulla gestione della sanità.