Eolico offshore Molise, si entra nel vivo: tutti gli enti chiamati a fornire i pareri entro l'estate

TERMOLI. Come sottolineato nella seduta del Consiglio comunale di ieri, il progetto della Maverick srl “Eolico Offshore Molise” è approdato alla fase della conferenza dei servizi, sulla base della richiesta di concessione demaniale marittima per la durata di anni 40 di aree demaniali marittime e di specchi acquei per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico nel Mar Adriatico sulla costa della Regione Molise. La Capitaneria di Porto ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.14 e seguenti della legge n.241/1990, trasmettendo il documento-invito lo scorso 21 giugno, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando le Amministrazioni a parteciparvi, al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e necessari per la conclusione positiva del procedimento.

«L’oggetto della determinazione da assumere è il rilascio di una concessione demaniale marittima, di durata quarantennale, di una superficie di 295.265.860,21 m² (di cui 219.469.710,00 m² oltre il limite delle acque territoriali), situata nel Mare Adriatico, nello specchio acqueo antistante le coste dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino, ad una distanza di circa 25 km dalla linea di costa, per l’installazione e l’esercizio di un impianto eolico offshore composto da n. 120 aerogeneratori posti su piattaforme galleggianti e montati su torri tubolari di altezza (base-mozzo) pari a 150 m, con rotori a 3 pale ed aventi diametro massimo di 236 m, di potenza unitaria pari a 15 MW; le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art.2, comma 7, della Legge 241/90, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data della presente comunicazione, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione.

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione; nel caso in cui, scaduto detto termine, questa Amministrazione abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, la stessa provvederà (ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/90) ad adottare una determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza; nel caso in cui, viceversa, scaduto il suddetto termine, questa Amministrazione, avendo acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, non potesse adottare una determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adotterà (ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/90) una determinazione di conclusione negativa della conferenza che, comunicata alla Società istante, produrrà gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della medesima legge. Questa Amministrazione trasmetterà le eventuali osservazioni della Società istante, ai sensi del richiamato art. 10-bis, alle altre Amministrazioni coinvolte e fisserà un nuovo termine perché esse si esprimano in merito. Qualora, entro questo termine, le Amministrazioni coinvolte confermino il loro dissenso, questa Amministrazione adotterà una nuova determinazione conclusiva, nella quale verrà data ragione del mancato accoglimento delle osservazioni della Società (art.14‐bis, comma 5, della Legge n. 241/90); fuori dei casi di cui sopra (ad es. quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali), la nuova valutazione si svolgerà contestualmente, in sede di conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona (ai sensi dell’art. 14-bis, comma 6, della legge n. 241/90), che verrà convocata con successiva nota. Tale conferenza di servizi si svolgerà ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n.241/90 e ad essa saranno invitate a partecipare le stesse Amministrazioni qui in indirizzo. All'esito, questa Amministrazione adotterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, della Legge n. 241/90, le determinazioni che le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere entro il termine di cui alla lett. c) che precede, devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o ad un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L’eventuale mancata comunicazione della propria determinazione entro il termine di cui alla suddetta lett. c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’Amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito (art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90). In particolare, le Amministrazioni coinvolte dovrebbero esprimersi almeno sui seguenti aspetti: la Regione Molise per l’ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, per gli aspetti legati alla salvaguardia della pesca, nonché per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 159 del D. Lgs. 2 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., ove non delegata agli enti locali; la Provincia di Campobasso per il rilascio dell’autorizzazione per interventi sottoposti al vincolo idrogeologico ed eventuali deleghe previste dall’ordinamento regionale; i Comuni costieri (Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato) per l’ammissibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio; l’Agenzia delle Dogane ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 9 novembre 1990, n. 374; il Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata ai fini della valutazione sull’idoneità tecnica degli impianti, manufatti e opere; l’Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise per gli aspetti dominicali e, stante la particolare tipologia costruttiva degli impianti, anche per quanto attiene ai criteri per la determinazione del canone; le Azienda Sanitaria Regionale del Molise per gli aspetti connessi alla salute pubblica; la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise per l’eventuale presenza di beni archeologici sommersi e quella per i beni paesaggistici nel caso di aree sottoposte a tali vincoli; il Comando Marittimo Sud della Marina Militare per gli aspetti militari di propria competenza; il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Taranto (Marifari Taranto) per i segnalamenti marittimi; il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso per gli aspetti di propria competenza; la Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con riguardo alle eventuali interferenze dell’impianto con le attività e i traffici interessanti le aree portuali rientranti nella propria giurisdizione; Regione Molise (Dipartimento II – Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e pesca – Attività Venatoria), per le rilevanti particolari attività di pesca nell’area interessata dagli impianti; l’Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) per quanto concerne la sicurezza aerea. Come previsto dall’art. 9 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in parola.

Le risultanze della conferenza di servizi saranno inviate al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il recepimento delle stesse nell’ambito del procedimento autorizzativo di propria competenza. L’eventuale esito favorevole della conferenza di servizi non è sufficiente ad ottenere il nulla osta alla realizzazione dell’impianto, dando in tal caso solo la disponibilità delle aree e degli specchi acquei richiesti. L’eventuale rilascio della concessione demaniale marittima è vincolato all’ottenimento dell’autorizzazione.