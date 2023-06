«La chiusura di Emodinamica al San Timoteo non è un fulmine a ciel sereno»

TERMOLI. Vertenza Emodinamica: per il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, «Non è un fulmine a ciel sereno! La nuova interruzione del servizio di Emodinamica al San Timoteo è certamente grave e sconcertante, ma non una notizia inattesa ma ben prevedibile e dal nostro Comitato già preannunciata da alcuni giorni fa quando nel reparto di Cardiologia fu chiuso l'ambulatorio dopo le dimissioni di un altro cardiologo, portando complessivamente a solo 5 medici specialisti di cardiologia, numero non sufficiente per organizzare i turni del reparto.

Ora si è aggiunto il prepensionamento, a giorni, annunciato del responsabile del reparto portanti a 4 i medici specialisti e quindi il conseguente provvedimento di chiusura. Da dire inoltre che tra alcune settimana seguirà anche l'abbandono di un altro medico emodinamista che ha già provveduto ad inviare preavviso di norma all'Asrem, aggravando ulteriormente la situazione restando con solo 3 medici specialisti al San Timoteo. Certo è che oltre per i cittadini del Basso Molise, anche per i turisti in arrivo, il rischio di non poter avere un pronto intervento a seguito di una disfunzione cardiaca per la mancanza di un reparto salvavita è molto grande e con gravi conseguenze non solo umane ma anche di immagine del nostro territorio da sempre vocato al turismo. Pur sapendo la non facile soluzione, quantomeno, chi di dovere, ci risparmi delle solite chiacchiere».