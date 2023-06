Operatori sanitari di fuori regione senza alloggi, «D'estate ci chiedono cifre assurde»

TERMOLI. Lei si chiama Liana Torrelli, è abruzzese, ma lavora nella sanità pubblica molisana a Termoli. Svolge mansioni da Oss, operatrice socio-sanitaria impegnata all’ospedale San Timoteo. Come è avvenuto anche in circostanze precedenti, c’è un vulnus logistico a cui non si riesce a trovare soluzione, specie nel periodo estivo, laddove la stagione turistica impone modelli diversi di accoglienza sul territorio.

«Lavoro qui, insieme a tanti altri colleghi, anche infermieri, dal mese di dicembre 2022 dopo aver vinto il concorso pubblico indetto dalla Regione Molise. Ho trovato mille difficoltà per trovare un alloggio decente, e sottolineo decente, da poter affittare e trasformare in casa accogliente. Il primo mese ho dovuto affittare una camera, condividendo il resto con altre persone, in un ambiente fatiscente, vecchio e sporco. A gennaio ho trovato un appartamento veramente carino e comodo vicino al centro e alla stazione, che per noi che siamo tutti di fuori, soprattutto abruzzesi, è fondamentale. Sembra il finale di una bella favola... ma come tutte le stagioni arriva l'estate e notizia... i termolesi devono monetizzare, senza troppe cerimonie di sbattono fuori casa, dopo che hai passato mesi a pagare anticipatamente e regolarmente affitto e spese.

A questo punto nasce spontanea una domanda: ma è possibile che non esiste più rispetto per nessuno! Ci trattano come bancomat, alla domanda perché dobbiamo andarcene, rispondono che loro in 4 mesi di affitto estivo guadagnano di più di un affitto annuale, anzi ti dicono se vuoi restare mi dai 50 euro al giorno, “fidati non è tanto!" Beh, vi dico senza mezzi termini che ne ho le scatole piene di questa società e di questi molisani nello specifico che trattano le persone che lavorano, che spendono tutto l'anno e fanno un lavoro più che dignitoso come persone di serie D. Vi dico solo una cosa, ringraziassero Dio che hanno questo chilometro di spiaggia, altrimenti la fame più nera dovevano patire.

P. s: le autorità che adesso sono al governo si mettessero una mano sulla coscienza e facessero qualcosa in proposito, noi siamo qui per lavorare non per far monetizzare i termolesi».