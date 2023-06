Centro iperbarico, presente inerte e futuro incerto: pazienti portati fuori regione

TERMOLI. Il nuovo Consiglio regionale deve essere ancora proclamato, ma le attese in Molise sono tante, anche sul Centro iperbarico di Larino, ad esempio, di cui si chiede quale futuro avrà.

«A urne regionali chiuse il verdetto emesso dalla popolazione molisana votante è abbastanza chiaro: si dà fiducia a Francesco Roberti. I suoi ottimi risultati conseguiti in tutto il territorio basso Molisano ed anche a Larino, comune in cui non si registrava dal secondo governo Iorio una vittoria del centro-destra, fanno intendere la chiara volontà dei Molisani votanti di dare fiducia a Francesco Roberti che maggiormente può rappresentare le esigenze di un territorio, il basso Molise, nel corso degli anni depauperato di risorse, di servizi e anche di cultura in favore di altri territori, oseremmo dire in maniera abbastanza palese», questione riproposta dall'associazione ViviLarino.

«Non staremo qui naturalmente a gongolarci in ulteriori analisi politiche, ma raccogliamo la palla al balzo per ribadire quanto si necessiti di rinforzare un servizio importantissimo per tutta la Regione e quelle limitrofe: la Camera iperbarica del Vietri. Lo diciamo all’indomani dello spostamento di un paziente (sommozzatore proveniente dalle Isole Tremiti) in altra regione, che avrebbe potuto e dovuto curarsi nel nosocomio Frentano, che avrebbe potuto costituire mobilità attiva, e dunque linfa, per i bilanci regionali.

La struttura attualmente conta solo un tecnico, grazie al quale ancora si riesce a dare funzionalità all'impianto, ed è al momento sprovvista di anestesisti, garanzie a dir poco esigue per farne un servizio adeguato, ed è un peccato potendo essere questo uno dei fiori all’occhiello della Sanità pubblica Molisana. Ricordiamo che la Camera Iperbarica frentana erogava migliaia di prestazioni sanitarie all’anno, e che veniva allertata ogni qualvolta in mare aperto, si svolgevano le esercitazioni della Marina Militare. Ci auguriamo che la nuova presidenza non sottovaluti la questione e ci auguriamo che venga sollecitata anche dalle istituzioni cittadine».