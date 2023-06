“Diritto, nuove tecnologie e sicurezza”, nuovi corsi all'UniMol

CAMPOBASSO. L’offerta formativa dell’Università degli Studi del Molise per l’anno accademico 2023-2024 si amplia e si arricchisce di sei nuovi corsi di studio: 4 le novità per le lauree triennali, 2 le new entry magistrali.

Oggi presentiamo il nuovo corso di laurea triennale del Dipartimento Giuridico: Diritto, nuove tecnologie e sicurezza (classe L-14 Scienze dei servizi giuridici) che offre ai laureati ed alle laureate la significativa possibilità di svolgere attività professionali in ambito giuridico-amministrativo (sia pubblico sia privato), nelle imprese, in enti che operano nei settori dei servizi sociali della cultura, dello sport e dell’ambiente, nelle organizzazioni internazionali per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica unita a competenze specialistiche sul versante dell’informatica e delle nuove tecnologie digitali.

In particolare, quali esperti in diritto delle nuove tecnologie, saranno in grado di offrire adeguata consulenza, interna o esterna agli enti, nei rapporti con l’eventuale clientela, nella gestione dei processi e delle procedure amministrative con le amministrazioni, nella gestione dei rapporti di lavoro. Inoltre, potranno svolgere attività di operatori giudiziari mettendo le proprie competenze giuridico informatiche al servizio di un più efficiente svolgimento delle funzioni del Ministero della

Giustizia interessato da processi di informatizzazione e digitalizzazione, anche con riferimento alla gestione del contenzioso telematico civile, tributario e amministrativo e alla comprensione della dinamica dell’Artificial Intelligence applicata nel processo civile.

