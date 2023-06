Emodinamica chiusa, la proposta del comitato San Timoteo

TERMOLI. Dal 3 luglio l’emodinamica del San Timoteo chiuderà. Una notizia che, come ha sostenuto il neo governatore Roberti, lascia tutto “punto e a capo”. Il servizio salvavita e la cardiologia saranno sospesi e così come gli interventi. Una criticità che va avanti da troppo tempo.

Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo, tutto questo lo aveva già previsto quando “alcuni emodinamisti si erano dimessi”.

«La nuova interruzione del servizio di Emodinamica al San Timoteo è certamente grave e sconcertante, ma non una notizia inattesa ma ben prevedibile e dal nostro Comitato già preannunciata da alcuni giorni fa quando nel reparto di Cardiologia fu chiuso l'ambulatorio dopo le dimissioni di un altro cardiologo, portando complessivamente a solo 5 medici specialisti di cardiologia, numero non sufficiente per organizzare i turni del reparto. Era da aspettarselo questo. È molto grave tutto questo. Siamo prossimi all’arrivo di turisti. Certo è che oltre per i cittadini del Basso Molise, anche per i turisti in arrivo, il rischio di non poter avere un pronto intervento a seguito di una disfunzione cardiaca per la mancanza di un reparto salvavita è molto grande e con gravi conseguenze non solo umane ma anche di immagine del nostro territorio da sempre vocato al turismo. Pur sapendo la non facile soluzione, quantomeno, chi di dovere, ci risparmi delle solite chiacchiere.

Come comitato avevamo inviato una nota in cui dicevamo di poter utilizzare i professionisti delle strutture private e convenzionate, che sono presenti sul territorio molisano. Per gli anestesisti tutto questo era stato preso in considerazione, oggi la motivazione è ben più grave».