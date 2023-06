Medici convocati per lunedì 3 luglio, la guardia turistica estiva inizierà più avanti

TERMOLI. Dall’atto di indirizzo a quello pratico… ci sono sempre differenze e ciò concerne anche l’avvio del servizio di guardia medica turistica.

L’atto di indirizzo è quello del commissario straordinario Evelina Gollo, che approvando le graduatorie delle disponibilità dei medici per le postazioni della costa molisana (5) e quella di Campitello Matese, indicava l’avvio del servizio dal primo luglio al 31 agosto.

Beh, sulla costa non sarà così, perché proprio la Gollo rimandava l’organizzazione in capo ai direttori dei distretti di riferimento e nel basso Molise il dottor Giovanni Giorgetta ha inteso specificare che: «In riferimento alla deliberazione del commissario straordinario Asrem, dottoressa Evelina Gollo, si specifica che citato servizio partirà non appena saranno acquisite le disponibilità dei medici che hanno presentato regolare domanda. Questo perché alla deliberazione di pertinenza segue la competenza distrettuale, che prevede la convocazione dei medici in graduatoria, in programma per lunedì 3 Luglio, e la conseguente definizione del calendario dei turni, sulla base, come sopra detto, delle disponibilità degli stessi. Il tutto si comunica a specifica di quanto inizialmente espresso».