Raddoppia la navetta gratuita "mare" sul litorale Nord

TERMOLI. Da oggi va a regime il servizio navetta “Sunbus” gratuito per il mare. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha cercato, di concerto con la Gtm, di agevolare l’arrivo negli stabilimenti balneari dei due litorali senza l’ausilio delle autovetture. La partenza e l’arrivo sono previste nel parcheggio antistante al cimitero dove si potranno lasciare in sosta le autovetture per poi proseguire con la navetta “Sunbus” con fermate previste davanti agli stabilimenti balneari.

Sul lungomare nord, fino al 31 agosto, saranno disponibili tutti i giorni due navette con gli stessi orari e le stesse fermate. Per il lungomare sud di Rio Vivo, invece, il servizio navetta gratuito sarà attivo dal venerdì alla domenica mentre dal primo agosto tutti i giorni fino al 20 agosto. In questo caso la fermata per raggiungere gli stabilimenti balneari si trova nei pressi del porto (parcheggio viale Marinai d’Italia).