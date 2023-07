Cambia la mappa delle strisce blu nel periodo estivo

TERMOLI. Cambia la geografia delle strisce blu sulla città di Termoli. Nell'ambito del “Project Financing per la realizzazione e successiva gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e per la gestione del trasporto pubblico locale, si dispone di eliminare dal piano della sosta a pagamento in concessione alla Publiparking S.r.l. i 56 stalli estivi presenti sul Parcheggio di Rio Vivo, quello che precede i lidi, per intenderci.

In considerazione dell'ordinanza di interdizione estiva al traffico circolazione veicolare del tratto di strada di via Fratelli Brigida dall’incrocio con Corso Umberto all’ incrocio con via Aubry e via Roma, con possibilità di rilascio di autorizzazioni temporanee all’occupazione di suolo pubblico con dehors; le riduzioni del numero degli stalli a pagamento impongono di rimodulare e reintegrare gli spazi al fine del generale mantenimento del sinallagma contrattuale

Per questo si è deciso di istituire e ampliare l'area di sosta a pagamento per 20 stalli sul Piazzale al lato ex Hotel Modenese come stalli estivi; di istituire e ampliare l'area di sosta a pagamento per 20 stalli sul piazzale Lido Blu Tuff come stalli estivi; di istituire e ampliare l'area di sosta a pagamento per 36 stalli su viale Trieste (parcheggio tra viale Trieste e recinzione della stazione ferroviaria e di 21 stalli blu su piazza Donatori di Sangue come stalli annuali per i soli periodi dal primo giugno al 30 settembre di ogni anno (a compensazione dell'interdizione al traffico di via Fratelli Brigida se prevista.