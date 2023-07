Verso la riqualificazione del municipio e di altre aree a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, sottolinea un ulteriore traguardo compiuto dall'amministrazione comunale.

«Giusto e doveroso condividere con la comunità le risultanze delle proposte progettuali che saranno dettagliate successivamente. Il Fondo Progettazione Enti Locali consentirà al nostro Comune di avere la documentazione esecutiva per riqualificare il Municipio con annessa Villa Comunale, Piazza San Paolo ed ex Terminal in Zona Bivio, nonché la riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia di via Palermo. Volevo inoltre informarvi che è stato dichiarato il vincitore del concorso di idee che ci consentirà di avere una progettazione del rudere di via Gramsci, con annessa rete viaria. Queste progettazioni sono fondamentali per poter accedere a bandi per l’ottenimento dei relativi finanziamenti».

Galleria fotografica