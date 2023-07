Da "Nonna Dina": «Grazie a tutti gli operatori del Pronto soccorso di Termoli»

TERMOLI. Una operatrice sanitaria vive in prima persona tutto quello che accade nella nostra realtà ospedaliera, comprese le testimonianze di buona sanità, per fortuna.

«Non importa se sono una operatrice sanitaria, sono prima di tutto una utente! Mia madre, 83 anni, ieri sera ha iniziato a fibrillare (cuore impazzito). Immediatamente mi allerta, andiamo al Pronto Soccorso in forma anonima, ovviamente perché mica conoscono la mia mamma. Bene, nel giro di 15 minuti era in sala emergenza sotto le eccellenti cure del medico di turno, il dottor Riccardo D'Uva, accerchiata da infermiere e operatore socio sanitario, tanto che mi ha detto; appena esco da qui voglio scrivere ai giornali che qui sono bravissimi, come fanno a dire che l''ospedale di Termoli non è buono? Le sue parole. Bene ogni promessa è un debito, ieri sera stessa la fibrillazione è rientrata, la mia mamma è tornata a casa, ed io glielo devo. Grazie a tutti gli operatori del Pronto Soccorso di Termoli che lavorano senza sosta ogni istante e per chiunque. Grazie da nonna Dina».