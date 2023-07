«Un "branco" che compie angherie sui più giovani», genitori escono allo scoperto

TERMOLI. Ormai non ci meraviglia più niente. Siamo assuefatti dalla cronaca nazionale che parla di atti di violenza e bullismo, pensiamo che a noi, nella nostra realtà non capiti e, invece, giunge alla nostra redazione, una segnalazione che fa preoccupare.

Il portavoce di un gruppo di genitori di ragazzi adolescenti, di cui non faremo il nome, sollecita alle nostre pagine, degli episodi sgradevoli ai danni di questi ragazzi.

“Puntualmente, ogni fine settimana, i nostri figli sono vittime di angherie, provocazioni e anche violenze fisiche da parte da parte di ragazzi, anzi uomini, molto più grandi di loro.

Segni visibili sul corpo in maniera esponenziale, senza nessun motivo apparente. Tutto questo avviene in svariati locali sparsi nella zona costiera. Questi uomini sono sempre gli stessi. Abbiamo raccolto testimonianze che ci hanno fatto capire che si muovono come una vera organizzazione dedita ad azioni illegali, incutendo timore e paura verso altri ragazzi che non vogliono far altro che divertirsi.

Questo gruppo, questo branco non teme nulla e annulla ogni tentativo da parte di chi vorrebbe opporre resistenza ai loro soprusi e gesti violenti. L’arroganza e la violenza sono il loro pane quotidiano.

Sono, in pratica, divenuti il terrore dei locali della zona. In uno dei loro recenti blitz, in un locale, per il caos e le conseguenze, il locale stesso è stato costretto a chiudere in anticipo”.

Le vittime hanno paura, ma se qualcuno avesse voglia di raccontarci alcuni di questi episodi per poter fornire altri dettagli utili a chi di dovere, per cercare di mettere un freno a questa situazione incresciosa e pericolosissima, può contattare la redazione.