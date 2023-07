Omnimontenero: completata la fornitura di arredi e dispositivi tecnologici

MONTENERO DI BISACCIA. "I giochi dei bambini non sono giochi, bisogna considerarli come le loro azioni più serie" M. De Montaigne.

L'istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia condivide pienamente questa importante affermazione non solo nella pratica didattica ma anche nell’organizzazione degli spazi di apprendimento.

In questi giorni è stato infatti completato il Progetto PON "Ambienti didattici innovativi" con la fornitura, nei plessi di Mafalda e Montenero di Bisaccia, di arredi innovativi, giochi didattici e strumentazioni digitali, che hanno trasformato gli spazi in ambienti didattici innovativi che mettono al centro lo sviluppo psicofisico dei nostri piccoli alunni.

Oltre alla realizzazione di aree dedicate allo sviluppo linguistico, artistico e musicale, una parte importante dell’innovazione ha riguardato la psicomotricità con la realizzazione in entrambi i plessi di spazi arredati con supporti didattici morbidi e colorati. Questi nuovi elementi stimolano le diverse aree dell’apprendimento mettendo in sinergia le funzioni motorie e psichiche; che, integrandosi, non solo permettono un’armonica crescita psicofisica ma consentono ai bambini di mettersi alla prova sviluppando l’autostima e favorendo le capacità relazionali.

La definizione degli spazi innovativi si completa, nel plesso di Montenero, con la realizzazione dell’orto didattico e con l'istallazione dei pannelli fotovoltaici. A questo si aggiunge l'innovazione metodologica che, attraverso una formazione continua degli insegnanti e del personale, consente di creare le condizioni migliori per la realizzazione di un’offerta formativa innovativa nella scuola dell’infanzia dell’Omnicomprensivo.

