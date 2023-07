Ieri riunione decisiva all'Asrem per tenere aperta Emodinamica, chiesta reperibilità al personale

TERMOLI. I turni non sono ancora pronti, al personale è stata chiesta la reperibilità per una settimana e ciò potrebbe essere il leitmotiv dell'estate 2023, per scongiurare la chiusura "sistemica" del servizio salvavita di Emodinamica all'ospedale San Timoteo.

Ieri c'è stata una riunione all'Asrem, in cui la commissaria straordinaria Evelina Gollo ha affrontato il problema, a cui ha preso parte anche il direttore del reparto di Cardiologia, Bruno Castaldi.

Un incontro che è servito a coprire i turni da lunedì in avanti, giorno nel quale sarebbe stata sospesa l'attività per carenza di medici. Per il momento, dunque, anche a fronte nell'enorme battage mediatico successivo alla nota del primario, la toppa è stata messa e per renderla più efficace, si spera che vada a buon fine l'assunzione dei sei cardiologi che hanno risposto al bando che la stessa Asrem aveva pubblicato per reperirne otto.