Emodinamica e sanità costiera, l'appello del gruppo "Salviamo il San Timoteo"

TERMOLI. Dal gruppo "Salviamo l'ospedale San Timoteo" si tiene alta l'attenzione su quanto avverrà in queste ore: «L’Asrem comunica che riuscirà a tenere aperto il reparto di Emodinamica. Arriveranno medici "in prestito" da altri ospedali molisani, in attesa delle nuove assunzioni (6 i nuovi cardiologi in arrivo).

Vorrei rivolgere un appello alla Regione e all'Azienda Sanitaria Regionale Molise (Asrem) affinché comprendano l'importanza di rivedere i contratti dei medici. La situazione attuale ha portato molti professionisti a cercare opportunità altrove, e se non prendiamo provvedimenti rapidi, rischiamo di perdere altre menti brillanti nel campo della medicina.

Molti medici stanno cercando alternative perché si sentono frustrati. Orari estenuanti, la mancanza di opportunità di crescita professionale, senza dimenticare le difficoltà per trovare casa in affitto tutto l'anno. Sono solo alcune delle questioni che li spingono a cercare migliori condizioni altrove. È fondamentale che la Regione e Asrem affrontino queste problematiche in modo tempestivo ed efficace».

È l'intervento del fondatore, Andrea Montesanto.