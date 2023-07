«Su Emodinamica soluzioni provvisorie, non basta più il tirare a campare»

TERMOLI. Dopo aver lanciato la proposta di integrare emodinamisti della rete ospedaliera coi cardiologi delle strutture private convenzionate, il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, torna a trattare la vicenda della carenza di personale all'ospedale di Termoli.

«Da qualche giorno si parla della possibile chiusura di Emodinamica per impossibilità a coprire i turni nel reparto di Cardiologia per carenza di medici specialisti. È il caso di ricordare, e va detto, che da aprile e fino a tutto il 2022 al San Timoteo hanno preso servizio 4 medici, cardiologi e emodinamisti, tra specialisti e specializzanti, oltre al dottor Castaldi responsabile del reparto di Cardiologia. Da allora e fino ad oggi già ben tre medici specialisti hanno dato le dimissioni, seguirà a breve un altro abbandono, oltre al pensionamento dello stesso dottor Castaldi.

La dirigenza dell'Asrem dichiara che la preannunciata chiusura del reparto sarà scongiurata con l'arrivo di nuovi cardiologi a seguito di un bando per assunzione a tempo determinato in attesa dell'espletamento del bando per 8 medici specialisti a tempo indeterminato. Ciò sembra una soluzione di certo molto provvisoria e soprattutto per placare gli animi e le rimostranze di cittadini, comitati e associazioni. Viene da chiedere: la dirigenza Asrem si è mai posto il perché questi professionisti che accettano l'incarico di lavorare al San Timoteo, dopo solo pochi mesi di servizio abbandonano l'incarico? Non credono che non basta più tirare a campare con il "sotto a chi tocca"? È il momento di analizzate i veri motivi di questo turno over e attuare le soluzioni opportune e non più procrastinabili! Ora basta con il pressappochismo!»