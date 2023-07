Eolico offshore, dopo il Consiglio: «Unitevi alla nostra battaglia»

TERMOLI. Dopo aver preso parte in platea alla seduta dell’ultimo Consiglio comunale, dove è stato discusso in forma monotematica il progetto dell’eolico offshore Molise promosso dalla Maverick srl. A tre giorni dall’assise civica, con Laura Venittelli, fondatrice del comitato e coordinamento civico che raggruppa numerose associazioni del territorio, il rinnovo della battaglia civica.

«Dal Consiglio comunale di Termoli sono emerse tre cose :la prima che la maggioranza di centrodestra, sindaco-presidente compreso, non ha alcuna intenzione di bloccare il progetto della società Maverick con totale "svendita" del nostro mare; la seconda che non importa a nessuno che i pescatori, i dipendenti del settore nautico, gli imprenditori e dipendenti del settore turistico, gli abitanti di Termoli non avranno alcuna contropartita dalla svendita del territorio; che saranno solo i cittadini a poter bloccare questo scempio.

Noi come cittadini ci siamo, abbiamo presentato, con il comitato, le osservazioni e ora replicheremo all’arroganza di tutti, presentando ulteriori controdeduzioni entro 15 giorni. Se tenete al nostro territorio unitevi a noi nella battaglia».