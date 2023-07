Concetta Sciarretta non ce l'ha fatta, la "guerriera" vola in cielo a 48 anni

TERMOLI. Lo scorso 23 maggio avevamo raccolto il suo appello, amplificando attraverso la nostra homepage la richiesta di aiuto per sostenere le costose cure mediche a cui era sottoposta.

Concetta Sciarretta, nostra concittadina che da anni viveva in Piemonte, in provincia di Vercelli, a soli 48 anni non ce l'ha fatta. Da vera guerriera combatte contro un mostro, il leiomiosarcoma, dal lontano 2010.

Nella notte appena trascorsa è salita in cielo, mettendo fine alle sue sofferenze. A darne notizia il gruppo Donne & Mamme del Basso Molise, da cui era partita la richiesta di aiuto un mese fa.

Concetta lascia marito e due figlie. Lascia un vuoto anche nei tanti compagni di scuola del Ragioneria degli anni Novanta.

«Donne e mamme, con enorme dispiacere vi annuncio che purtroppo Concetta ci ha lasciati. Non la conoscevo se non di vista avevo preso a cuore la sua storia l'abbiamo sostenuta con messaggi e preghiere ma il male ha vinto un'altra volta su una giovane mamma, una guerriera, un'amica.

Un'altra vittima del sistema ospedaliero sbagliato... se non hai soldi non ti puoi curare! Una battaglia lunga più di 10 anni. Amarezza e dispiacere. Un messaggio importante ci ha lasciato Concetta: "non arrendersi mai! Chiedete aiuto qualora ce ne fosse bisogno! Come noi tante persone si sono movimentate e ringrazio tutti davvero tutti di cuore. I salvadanai verranno comunque raccolti e verranno destinati alla famiglia. Le nostre più sentite condoglianze vanno al marito e alle sue due meravigliose principesse. R.I.P GUERRIERA».