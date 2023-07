Frati Cappuccini via da Larino, i parroci: «Sconcerto e rammarico»

LARINO. I parroci di Larino scrivono sia al padre provinciale dei Frati minori Cappuccini di Foggia che al vescovo della diocesi bassomolisana, poiché si è sparsa la notizia a Larino del ritiro dei frati dal convento.

«Abbiamo provato sconcerto e rammarico, perché la loro presenza in città è preziosa per la testimonianza che danno della fede e della fraternità; per il lavoro pastorale che svolgono; per la collaborazione con le parrocchie che in questi anni è andata rafforzandosi e che chiede sempre più integrazione per un progetto comune al servizio del regno di Dio.

Alla luce di tutto questo ci saremmo aspettati un potenziamento del convento e non un abbandono del campo con una presenza sporadica. Non di messe c’è bisogno – attualmente tra prefestive e festive a Larino se ne celebrano ben dieci – ma di una attività continuativa per dissodare in profondità il terreno.

Come parroci, interpretando il sentire comune dei nostri cristiani, ci sentiamo di chiedere, di implorare che si soprassieda a questa nefasta decisione.

Certi che sarà lo Spirito a guidarvi verso una saggia decisione vi salutiamo caramente».