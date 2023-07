Prima domenica di luglio a Termoli, il caldo intenso atteso nel prossimo weekend

TERMOLI. Meteo più balneare, rispetto a ieri, anche se le temperature sono in calo di quasi 4 gradi rispetto alla massima di sabato. Non possiamo dire che il primo fine settimana di luglio sia stato idilliaco come condizioni climatiche, ma l'estate avanza e c'è chi non vuole rinunciare a momenti di relax sulla spiaggia.

Così, l'arenile di Sant'Antonio si presenta frequentato anche se non con quelle immagini a cui siamo abituati a questo punto della stagione turistica. Un'estate che fatica a decollare.

Il quadro di instabilità permarrebbe fino a metà della prossima settimana, secondo le previsioni meteo, mentre il caldo estivo tipico di luglio rimonterebbe in vista del weekend dell'8 e 9 luglio.

Galleria fotografica