«Non c'è ancora il pienone, ma è la prima domenica d'estate di vero lavoro sul litorale»

TERMOLI. «Non c’è il pienone, ma questa domenica di inizio luglio è la prima dove riusciamo a lavorare in modo significativo. Abbiamo ospiti sia sulla spiaggia che al ristorante». Il clima instabile della tarda primavera e dell’inizio estate ha minato senza dubbio gli affari del comparto turistico sulla costa molisana.

Di venerdì i dati relativi a un calo che sull’arenile, sotto gli ombrelloni degli stabilimenti in concessione, si aggirava sul 20-25% in Molise, con picchi anche del 40% a livello nazionale e come sottolineato dal Sib-Confcommercio, soprattutto località dove il turismo stanziale e territoriale soverchia quello degli stranieri il meteo è fattore più che condizionante.

Chi sta meglio dei lidi sono gli alberghi, poiché da settimane si registra un afflusso costante.

«Non sono riusciti a raggiungerci tutti i clienti che attendevamo perché frenati dall’ondata di maltempo che c’è stata ieri nell’entroterra e sulla provincia di Foggia», ci riferisce uno dei titolari del lungomare Nord.

Insomma, c’è ottimismo per il prosieguo di una stagione che non di certo si aspettava così tribolata nelle prime settimane. Ricordiamo come allo sforzo di accogliere i bagnanti sin dall’inizio di maggio si è contrapporta l’emergenza delle mareggiate, che ha reso impraticabile le spiagge per lungo tempo, con sforzi massicci per rendere sicure al passaggio dei turisti.

Se volgiamo lo sguardo allo scorso anno il quadro era nettamente differente, con caldo intenso e riviera presa d’assalto subito.