«Il vostro Castello "oltraggiato" dalle réclame degli eventi»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo, corredandola di una risposta, la segnalazione di un turista.

«Da qualche anno trascorro alcune settimane d'estate nella vostra bellissima Termoli. Amo il Borgo Antico, le sue viuzze e il suo immergersi nel mare, adoro il profilo che si vede dalla spiaggia e il Castello che da quanto mi risulta è un'autentica icona di Termoli, il vostro simbolo. Non capisco però perché viene usato, quasi oltraggiato da teloni che reclamizzano gli eventi. La cosa mi sembra davvero scandalosa che un monumento antico di secoli da ammirare in tutta la sua maestosità, debba avere questi enormi lenzuoli pubblicitari, è come se a Milano il Castello Sforzesco, o altro monumento della città lo si usasse per questo. Da noi non avverrebbe mai, perché a Termoli sì? Perché non siete gelosi del vostro patrimonio? TC»

Gentile TC, raccogliamo e pubblichiamo la tua segnalazione. La vorremmo girare a qualcuno, ma non conosciamo il nome di chi ha autorizzato questo. Ci piacerebbe saperlo perché gli diremmo che hai perfettamente ragione e certi luoghi, certi simboli non si toccano, per due motivi. Il primo è che oggettivamente è un pugno in un occhio all'estetica, alla cultura, alla storia.

Il secondo riguarda gli eventi. Nulla da dire ovviamente a quelli riportati nelle tue foto, ma se il Castello può ospitare le "réclame" di alcuni, perché non di tutti gli altri eventi dell'estate termolese? Così il nostro Castello da simbolo della città diventerebbe una bacheca per gli annunci.