«Auto in sosta anche sugli alberi tra un po’», e sul lungomare arrivano Vigili urbani e carro attrezzi

TERMOLI. Si popola la spiaggia a Termoli nella prima domenica di luglio, da come ce ne siamo accorti? Al di là delle foto che abbiamo diffuso anche oggi, dal caos parcheggi selvaggi che nel pomeriggio ha tenuto banco sul litorale Nord, in via Magellano. «Codice della strada non pervenuto a Termoli... Prima abituiamo gli automobilisti all'anarchia e poi ci si meraviglia per scene come questa... Auto in sosta anche sugli alberi tra un po’». Ci scrive un lettore, che poi rincara la dose: «Traffico in tilt con gli autobus del servizio urbano che non passavano nelle corsie di marcia».

Situazione insostenibile, tanto che sul posto sono piombati gli agenti della Polizia municipale, con tanto di carro attrezzi.