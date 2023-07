«Ciao Salvatore», il ricordo del Termoli d'oro 1987-1988

TERMOLI. Nell'attesa dell'ultimo saluto, continuano i messaggi di ricordo e cordoglio per la scomparsa del 55enne Salvatore Miele, l'ex bomber di Termoli e Ortona.

I calciatori dell'Us Termoli calcio 87-88, per intenderci quello con Pacchiarotti, Perricone, Rinaldi, Tontodonati, Menna, Troilo e molti altri che fecero tanto bene in quegli anni assieme a Salvatore, vogliono esprimere il loro sentito cordoglio, e vogliono essere vicini alla famiglia per la scomparsa del caro Salvatore.

«Il nostro è stato ed è un gruppo unico sotto il profilo umano e per attaccamento ai colori sociali e Salvatore ne era parte integrante e determinante. Vogliamo ricordarlo per il suo carattere silenzioso ma fatto di mille parole. Rincontrarsi dopo 30 anni e accorgersi di essere le stesse persone con gli stessi valori, gli stessi sorrisi e gli stessi silenzi fa di questa squadra, una squadra senza tempo. Tutti noi, come al solito uniti, ti accompagneremo anche questa volta per l’ultimo saluto. Ciao Salvatore. Termoli Calcio 1987/88».