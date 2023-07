Servizio civile universale, si pensa già al prossimo anno

CAMPOBASSO. Il 30 giugno, presso la sede di Confcooperative Molise è stato presentato il Programma del Servizio Civile Universale per il prossimo anno.

Tante le cooperative sociali e le associazioni no profit che hanno partecipato all’incontro, ascoltando gli interventi della d.ssa Filomena Pugliese, segretario generale di Confcooperative Basilicata, dI Emanuela Gallina, progettista dell’Imfap Molise e Luisana Passarelli del Csc - Centro Servizi di Sistema di Confcooperative Molise.

L’incontro è stato introdotto da Nino Santoro, Presidente di Confcooperative Federsolidarietà Molise, che ha sottolineato come la più importante centrale di rappresentanza del mondo cooperativo sta scommettendo sullo strumento del Servizio Civile che può offrire ai giovani un’esperienza formativa unica nel suo genere. Secondo Santoro, infatti, i giovani volontari possono coniugare la condivisione degli ideali di uguaglianza e cittadinanza attiva, tipica del volontariato, con l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze in ambiti professionali specifici. Nel corso dell’incontro, gli interventi tecnici hanno sottolineato la gratuità della indispensabile procedura di accreditamento per gli enti interessati ad ospitare i volontari (i termini per procedere sono già aperti, e gli uffici di Confcooperative Molise pronti ad istruire le richieste) e i tanti risvolti positivi per i volontari che decideranno di cogliere la possibilità. Citate soprattutto le due novità più rilevanti.

Il Decreto legge Pubblica amministrazione, approvato in via definitiva al Senato, che prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. L’aggiornamento dell’assegno mensile per gli operatori volontari del Servizio civile universale. Si tratta di un adeguamento legato all’andamento del tasso di inflazione, che aggiorna in maniera strutturale e sostanziale l’assegno mensile da 444,30 euro a 507,30 euro con decorrenza 1° maggio 2023.

I lavori sono terminati con le conclusioni del Presidente di Confcooperative Molise, Riccardo Terriaca che dopo aver rimarcato la centralità della cooperazione sociale nella costruzione del nuovo welfare, ha ribadito che “Il Servizio Civile Universale è un’opportunità che va colta prestando particolare attenzione alla selezione dei giovani da impegnare. Devono avere attitudini personali e culturali idonee alle esigenze ed aspettative del soggetto ospitante. In questo modo si possono costruire percorsi virtuosi in grado di soddisfare i giovani volontari – che vengono anche preparati al mondo del lavoro, e le imprese che li ospitano – che possono svolgere in modo più efficiente le loro attività istituzionali”.

Insomma una nuova sfida che Confcooperative Molise intende affrontare e vincere contando su di una nuova visione della società che deve imparare a guardare avanti con lungimiranza, ricordando, sempre, i valori ed i principi che hanno rappresentato le solide fondamenta sulle quali si è costruito il presente.