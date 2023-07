Linea Blu torna a Termoli, presto la puntata in onda su Rai Uno

TERMOLI. Linea Blu, in veste rinnovata, torna a Termoli per favorire al telespettatore di Rai Uno, le bellezze, le tradizioni, i percorsi e le eccellenze del nostro mare guardando anche all’entroterra. Una trasmissione cult dell’estate che ripercorre le modalità di pesca, la vita marinara, il concetto della biodiversità e dell’accoglienza. Nella puntata, oltre al mare di una Termoli già vestita a festa per un’estate dai mille colori e dalle decine di migliaia di presenze, in barba a notizie infondate sulle presenze in calo, uno spaccato sul gruppo folkloristico termolese, “A Shcaffette”, unico gruppo marinaro della nostra regione. Già partire dai primi giorni della settimana la copiosa troupe della nota trasmissione sarà in Città, aspettando Valentina Bisti e Donatella Bianchi che faranno tappa a Termoli a partire dal 5 luglio, visto l’impegno Ebolitano del 4 della brava Valentina, nuovo acquisto vincente della rinnovata serie estiva di linea Blu.

Questa è la terza volta che Termoli sale sul palcoscenico più ambito dell’estate e certamente, anche grazie ad una logistica impeccabile da parte dell’Amministrazione Comunale, della Capitaneria di Porto e dei vari soggetti coinvolti, nel far bella figura, saprà mostrare al Mondo, le bellezze e peculiarità di una parte del Molise che se ben veicolata, è trainante turisticamente e culturalmente, per tutto il Molise. Un lavoro lungo, che parte da lontano, grazie soprattutto alle tante manifestazioni, alle opportune condizioni del veicolo mediatico nazionale posto in essere dall’ormai ex assessore Vincenzo Cotugno, che consapevole della forza del Molise, ha profuso e messo in campo, anche con ingiustificate posizioni critiche di chi ancora non ha contezza della vera espressività della nostra regione. Termoli e l’intero Molise, hanno risposto alla grande, e grazie al lavoro dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo si è innescato, e posto all’attenzione nazionale e internazionale un modello vincente che viene riconosciuto, senza alcuna congettura, come un esempio da prendere in considerazione.

Il ricordo dell’ultima volta a Termoli è ancora forte. Fu l’ultima intervista pubblica per Antonio Casolino, era il maggio 2021. Anche stavolta la sua ombra possente, farà da ala protettiva su una Termoli che non dimentica i suoi figli migliori.