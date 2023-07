Al molo Nord-Est al via i lavori della nuova segnaletica stradale

TERMOLI. Da mercoledì 5 luglio a venerdì 7 luglio, presso il molo Nord-Est del porto di Termoli, verrà effettuato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale/verticale e apprestamento di dossi artificiali.

Ai soli fini della circolazione veicolare e pedonale nell’ambito portuale, dalle ore 8 del giorno 5 luglio fino alle ore 18 del giorno 8 Luglio, le aree portuali del Molo Nord Est del porto di Termoli, saranno interessate dai lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontali e verticali nonché l’apprestamento di dossi artificiali, così come meglio evidenziato nelle immagini di seguito riportate.

Nel periodo di tempo sopra specificato le aree ed i tratti di strada interessati ai lavori, sono interdette al passaggio veicolare ed a qualsiasi altra attività connessa.

Nei tratti di aree portuali del molo Nord Est destinati ai lavori, dalle ore 8 del 5 luglio alle ore 18 dell'8 luglio, è vietato il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta saranno soggetti a rimozione forzata.

Durante i lavori, la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade Via del Porto e del Molo Nord Est dovrà avvenire con velocità ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h, ed in presenza di pedoni, dovrà essere ulteriormente ridotta a “passo d’uomo”.

Sono esentati dai divieti di cui sopra i veicoli e il personale della ditta esecutrice dei lavori, anche i mezzi e il personale della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore. L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall’esecuzione del presente provvedimento.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

