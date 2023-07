Rinnovato il Cda del Gal Molise

CAMPOBASSO. Il 28 giugno 2023 si è riunita a Campobasso, presso la sede dell’incubatore sociale “Antonio Di Lallo”, l’assemblea ordinaria dei soci del Gruppo di Azione Locale Molise verso il 2000 per il rinnovo dei componenti del consiglio d’amministrazione della società.

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Molise verso il 2000 ha come missione lo sviluppo territoriale di un’area che comprende 59 comuni del Molise centrale ed ha un assetto societario composto da 53 autorità locali e 17 tra associazioni professionali ed organizzazioni della società civile.

L’organizzazione persegue il proprio obiettivo attraverso la realizzazione di progetti europei e di cooperazione territoriale, la promozione di corsi di formazione professionali, fornisce assistenza tecnica ai comuni e alle imprese del territorio per la progettazione e la partecipazione a bandi e promuove l’implementazione di un piano di sviluppo locale destinato a rendere l’area un “Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”.

Mercolidi 28 giugno i soci del GAL sono stati chiamati ad approvare il bilancio di esercizio 2022, a conoscere i risultati raggiunti dall’ente e ad eleggere i nuovi membri del consiglio d’amministrazione. I nuovi rappresentanti del CDA eletti dai soci sono: Angelo Miniello (Sindaco del Comune di Mirabello Sannitico) con il ruolo di Presidente, Giovanni Colella (Direttore Cia Molise) con il ruolo di vicepresidente, Antonella Cornacchione (Vice Sindaco del Comune di Fossalto), Giuseppina De Castro (Legambiente Molise), Iole Panzetti (Presidente Pro Loco Terventum), Serena D’Angelo (Consigliera del comune di Colle d’Anchise), Trivisonno Giuseppe (Segretario CNA Molise), Giuseppe Licursi (Coldiretti Molise) e Andrea Passarelli (Associazione Culturale "San Amanzio").

Continua così, con nuovo e rinnovato impegno, la missione del GAL Molise verso il 2000 di rendere il Molise centrale un “Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”. I nuovi consiglieri eletti e lo staff tecnico del GAL ringraziano i precedenti membri per l’apporto fornito, in particolare al presidente Paolo Manuele, sindaco di Civitacampomarano, e al vice presidente Donato Campolieti. Il neoeletto Presidente dichiara: “Ringrazio l'Assemblea dei soci e il CDA per la fiducia riposta nella mia persona. Mi impegnerò a rappresentare al meglio un GAL che ha sempre lavorato con passione e qualità per i propri soci e per il territorio, promuovendo progetti di sviluppo locale a favore di imprese, associazioni e amministrazioni comunali.

Rivolgo inoltre un caro saluto ed i meritati ringraziamenti per l'azione sinora svolta al Presidente uscente, Paolo Manuele; ai dipendenti ed ai collaboratori tutti vanno infine i miei auguri di un proficuo lavoro.”