Più alberi, biodiversità da tutelare anche al Parco comunale

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri si è svolto, presso il pasco comunale “G. La Penna”, un incontro organizzato dal “Comitato Più Alberi”, strutturato in un tour composto di dodici tappe, ognuna delle quali dedicata ad una particolare varietà di piante presenti all’interno del polmone verde cittadino, raccontate attraverso informazioni, aneddoti e curiosità dai membri dello stesso comitato, esperti, studenti o semplici appassionati. L’iniziativa, intitolata “Amici Alberi”, ha anche previsto durante il percorso una speciale caccia al tesoro dedicata sia ai grandi che piccini culminata con un gioco creativo collettivo, con l’obiettivo principale di divulgazione della cultura dell’albero e del verde, del rispetto dell’ambiente e della natura. Il comitato cittadino termolese, nato da pochi mesi, si è posto come missione quella di proteggere il patrimonio arboreo esistente nella città e di piantare quanti più alberi possibile.

Prima di iniziare la passeggiata, ci si è riuniti all’ombra del rovere, dove, prima di partire con la descrizione dello stesso, i soci del comitato hanno ringraziato calorosamente tutti i presenti, per poi chiedere gentilmente aiuto, non solo morale, ma anche economico ai partecipanti in sostegno delle iniziative intraprese dagli stessi, con particolare riguardo alla questione dell’innaffiatura degli alberi piantati mesi fa in via Pertini.

Rovere, catalpa, pioppo nero, bagolaro, ulivo, liquidambar, corbezzolo, cipresso, ibisco, pino d’Aleppo, roverella sono le piante che sono state raccontate dai narratori, i quali ne hanno descritto con passione le caratteristiche principali, intrattenendo piacevolmente, ma anche didatticamente i presenti.

La caccia al tesoro consisteva nella ricerca delle foglie, rami, ghiande, bacche o frutti degli alberi narrati dagli organizzatori, dando modo ai bambini di passare un’incantevole domenica in compagnia dei propri genitori.

L’evento si è poi concluso nel cuore del parco con uno spuntino al sacco condito da uno scambio di idee e complimenti per la lodevole iniziativa.