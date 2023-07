Residenti e turisti, disservizi e lamentele: è davvero iniziata l'estate

TERMOLI. Residenti, turisti, istituzioni (e affini). Ogni estate ci conduce in questo triangolo delle Bermude e non ci riferiamo certo ai pantaloncini da spiaggia. A quel buco nero che vede disservizi, degrado e mancato rispetto della civiltà, ciascuno per la sua quota parte. Ma è così difficile la convivenza di questi fattori sulla costa? Stando a quanto ci ha rappresentato una nostra conoscenza di via Nino Bixio, la sempre tenace Rosaria Verini sì, a nome di tutti i residenti. Le abbiamo anche detto che ogni anno è la stessa solfa, quasi provocatoriamente e lei altrettanto ha replicato: «Vorrei proporre altre segnalazioni e riflessioni, ma non si può, il copione è sempre quello».

Per sua stessa voce, «La stagione estiva sta decollando a quanto pare. Arrivano ogni giorno i bagnanti ad occupare gli alloggi estivi… soprattutto in centro. Un centro sovraffollato da auto in divieto di sosta, perché di parcheggi non ne abbiamo, ma questa è storia vecchia, basta fare multe ogni giorno, problema risolto! Cosi come la storia si ripete per l’abbandono selvaggio dei rifiuti e la mancata pulizia delle strade, dei parcheggi comunali dove causa notevoli piogge l’erba è altissima ed è ormai residenza fissa di ratti e bisce. Qualche residente continua il suo operato civile, lasciando il suo misero mastello in un mare di spazzatura. Sembra una discarica, inutile chiamare la società Rieco Sud, hanno ragione anche loro… rispettano il calendario.

Chi paga alla fine sono sempre i residenti, quelli che lavorano e sono costretti a tenere chiuse le finestre per non respirare il tanfo che viene dal basso, sulla strada-deposito spazzatura! Oppure chiudere con accortezza i terrazzi per evitare la visita dei ratti che si arrampicano lungo le canaline di scarico. La cosa più brutta è la rassegnazione, il silenzio di chi deve ogni anno ripetersi, cercare il buon senso ed il bene comune. A noi di via Nino Bixio sta succedendo, non avendo nessun riscontro dagli organi competenti più volte interpellati».

